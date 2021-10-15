Зеленский вывел из состава СНБО Разумкова и назначил Стефанчука

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Дмитрия Разумкова из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



Вместо Разумкова назначен новый спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.



«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчука Руслана Алексеевича — председателя Верховной Рады Украины. Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д. Разумкова», — говорится в указе.



Указ вступает в силу с дня опубликования.

Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. За соответствующее решение народные депутаты отдали 284 голоса на заседании 7 октября.



Дмитрий Разумков был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа». На выборы в 2019 году он шел под первым номером в партийном списке. Спикером парламента его назначили 29 августа 2019 года. До этого Разумков был политтехнологом Владимира Зеленского во время президентской предвыборной кампании.



Народный депутат Руслан Стефанчук был избран новым председателем Верховной Рады 8 октября. Его кандидатуру поддержал 261 депутат.