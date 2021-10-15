В РФ не знают сроков проведения встречи глав МИД «нормандской четверки»

Сроки проведения встречи министров иностранных дел «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) еще не определены, стороны ведут контакты по ее подготовке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.



«Сроков проведения встречи еще нет. Когда будет основа, договоренность, тогда проведем», — сказал он.

Он добавил, что «встреча прорабатывается» и «контакты всегда идут на рабочем уровне».



По словам Руденко, МИД будет работать над поручением проработать возможную встречу глав МИД «нормандской четверки», но необходима субстантивная повестка дня.



«Она должна в первую очередь отражать то, что уже удалось выполнить по итогам парижского саммита 2019 года. И должны быть шаги и идеи на будущее, в первую очередь по выполнению Минских соглашений, а не каких-то других договоренностей. Если будут попытки эти договоренности пересмотреть, то в такие игры мы играть не будем», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Российское издание «Коммерсант» сообщило со ссылкой на свои источники, что лидеры стран Нормандского формата не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу. Пока решено ограничиться переговорами на уровне глав МИД Германии, Украины, России и Франции.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Москва пока не посылала сигналов о готовности провести «нормандскую» встречу на уровне министров иностранных дел.



Также Кулеба заявил, что Украина ждет от России четкого ответа о готовности Путина к встрече с Зеленским.