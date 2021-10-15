ЕС осудил российскую перепись населения и призыв на военную службу в Крыму

Евросоюз осудил проведение всероссийской переписи населения в оккупированном Крыму, а также призыв на службу в российскую армию. Об этом говорится в заявлении спикера по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Петера Стано.



«ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на незаконно аннексированной украинской территории Крыма и города Севастополя с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередной призывной кампании 1 октября. Эти действия являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах», — говорится в заявлении.



ЕС призывает Россию прекратить все нарушения международного права и международного гуманитарного права на Крымском полуострове.



«Европейский Союз будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите Международной Крымской платформы 23 августа. Европейский Союз будет продолжать проводить политику непризнания», — сказано в тексте заявления.

Украина призвала международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, не признавать и не использовать ее результаты.