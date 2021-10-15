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Зеленский на Луганщине представил программу «Новое село»

Обновлено
15 октября 2021, 16:25

Зеленский на Луганщине представил программу «Новое село»

Владимир Зеленский на Луганщине. Фото: Луганская ОГА Владимир Зеленский на Луганщине. Фото: Луганская ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Луганскую область сегодня, 15 октября, посетил село Шульгинка, которое входит в пилотный проект «Новое село», сообщает пресс-служба Офиса президента. 

В рамках пилотного проекта в Шульгинской территориальной громаде было создано комплексное здание, где есть следующие сервисы: Центр предоставления админуслуг, аптечный пункт, магазин продовольственных товаров, магазин мобильной связи, почта, сквер, детские площадки, а также первый в Украине Центр культурных услуг, который является новым форматом сельского клуба. На базе этого Центра работают новейшая библиотека, зоны для тренингов и семинаров, зона с IT- и робототехникой, внутренний и внешний кинотеатры.

«Это начало реализации большой и важной реформы для Украины. Год назад мы проехались по Украине и увидели, в каком состоянии находятся села, поселки, чего там нет. Проще сказать, что там есть. Это действительно можно посчитать на пальцах. Но для жизни, для реализации своих стремлений, для того, чтобы проводить правильно время и чувствовать себя в селе так же, как в столице или любом городе Украины, — нет для этого ничего. Вот начало, "пилот" этой реформы — реформы украинского села. Я бы ее так назвал», — отметил Владимир Зеленский.  

По его словам, программа «Новое село» охватит 1 060 поселков и громад Украины.

Глава государства сообщил, что реализацию программы курирует вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников отметил, что этот пилотный проект реализовался совместными усилиями социально ответственного бизнеса, в частности компании «Новая почта», международных партнеров, таких как USAID и гуманитарные программы ПРООН, территориальной громады и Минреинтеграции. Также присоединилась НАК «Нафтогаз Украины», благодаря которой были установлены солнечные батареи для обеспечения электроэнергией социальных учреждений и лавочки с функцией подзарядки гаджетов.

По данным Луганской облгосадминистрации, сейчас в Шульгинской ОТГ проживают 4,5 тысячи местных жителей и более 500 внутренне перемещенных лиц.

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