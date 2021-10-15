Боевики стреляли из запрещенного вооружения, без потерь

С начала суток, 15 октября, на Донбассе было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из них 3 с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.



Боевики стреляли из Новозвановки, Золотого-4, Авдеевки и Новотошковского.



Обстрелы велись из минометов калибров 82 и 120 мм, противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.



«Наши защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.