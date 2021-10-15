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Ляшко допустил появление бустерной вакцины в Украине

15 октября 2021, 18:58

Ляшко допустил появление бустерной вакцины в Украине

В Украине вероятно появится бустерная вакцинация от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерные, или повторная двойная вакцинация. Этот вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации», — сказал Ляшко.

Министр еще раз призвал всех вакцинироваться от COVID-19 и придерживаться карантина.

Бустерная вакцина — это дополнительная доза вакцины, которая должна усиливать действие предыдущих. Со временем эффективность от прививки теряется, и человеческий организм нуждается в дополнительной защите. Бустерные вакцины применяются против ряда инфекционных заболеваний, в частности, против коронавируса.

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