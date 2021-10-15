СНБО утвердил План обороны Украины

Совет национальной безопасности и обороны утвердил План обороны Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогу заседания ведомства 15 октября.



«Первый вопрос, о котором шла речь — был утвержден впервые в истории современной Украины План обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года, который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня есть перед нашей страной», — рассказал он.



Документ предусматривает механизмы сотрудничества различных ведомств в случае чрезвычайных ситуаций и привлечения сил территориальной обороны.



Напомним, на заседании 15 октября СНБО ввел санкции в отношении еще 237 человек, которые причастны к организации и проведению российских выборов на оккупированных территориях Донбасса и Крыму.