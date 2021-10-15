По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зафиксировали 816 новых случаев ковида, трое больных умерли. С начала пандемии на подконтрольной территории заболели 112 305 человек: 96 779 пациентов выздоровели, а 2 848 — умерли. Донецкая область с 18 октября переходит в «красную» зону карантина.



В отдельных районах Донецкой области выявили 633 случая заражения, 97 человек умерли. Всего в группировке «ДНР» подтверждают 74 740 заболевших: 57 627 пациентов выздоровели, 5 766 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области зарегистрировано 213 новых случаев ковида и 1 летальный случай. Всего диагноз подтвержден у 40 185 человек: выздоровели — 30 144, умерли — 1 277.



В отдельных районах Луганской области выявили 358 новых больных, 32 человека умерли. Всего в группировке «ЛНР» признают 15 948 случаев заражения: 11 642 пациента выздоровели, а 1 776 — скончались.



Политика



Сроки проведения встречи министров иностранных дел «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) еще не определены, стороны ведут контакты по ее подготовке, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.



Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в отношении еще 237 человек, которые причастны к организации и проведению российских выборов на оккупированных территориях Донбасса и Крыму.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила дончанина Александра Пастернака к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима по обвинению в «шпионаже».



Общество



В оккупированном Донецке прошел митинг с призывом к СММ ОБСЕ способствовать освобождению задержанного 13 октября украинскими военнослужащими боевика «ЛНР» Андрея Косяка. В группировке «ЛНР» утверждают, что Косяк в качестве «представителя СЦКК» входил в группу по разминированию. Украинская сторона же настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.



Пенсионеров, которые выезжают из отдельных районов Донецкой и Луганской областей через Россию, чтобы переоформить карты Ощадбанка, не будут штрафовать на украинской границе.



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