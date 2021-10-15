У Зеленского заявили об отсутствии сигналов из РФ о Нормандской встрече на любом уровне

Москва не демонстрирует готовности к встрече в Нормандском формате на уровне глав государств или министров иностранных дел. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает «Укринформ».



«Мы сообщали о том, что состоялась видеоконференция отдельно между Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским и затем между Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. В нашей части разговора мы услышали, что все три лидера — Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон — готовы и хотят проведения встречи на высшем уровне. У Ангелы Меркель не так много времени сделать это на своем посту, но она четко выразила свое желание встретиться. Слышим заявления с российской стороны, что там такого желания нет», — отметил Никифоров.



Он напомнил, что была информация о возможной встрече на уровне министров, однако проинформировал, что «из России в Украину какой-то официально оформленной готовности встречаться хотя бы на уровне министров также не поступало».

Российское издание «Коммерсант» сообщило со ссылкой на свои источники, что лидеры стран Нормандского формата не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу. Пока решено ограничиться переговорами на уровне глав МИД Германии, Украины, России и Франции.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Москва пока не посылала сигналов о готовности провести «нормандскую» встречу на уровне министров иностранных дел.



Также Кулеба заявил, что Украина ждет от России четкого ответа о готовности Путина к встрече с Зеленским.