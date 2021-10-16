Данилов рассказал, когда начнется пик новой волны COVID-19

Совет нацбезопасности и обороны прогнозирует начало пика новой волны заболеваемости COVID-19 на конец октября — начало ноября. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии программе «Свобода слова Савика Шустера».



«Мы считаем, что пик будет с 25 октября, и у нас будет 10 дней сложных. Мы рассчитываем, что в больницах будет 50-52 тысячи человек одномоментно. Мы считаем, что наша система готова к таким вызовам», — сказал он.



Он отметил, что единственный вопрос, который вызывает беспокойство — это обеспечение кислородом, так как зараженным штаммом коронавируса «Дельта» сложно поднимать уровень кислорода.



Данилов также призвал граждан вакцинироваться.

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