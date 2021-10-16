Ляшко: Первой прививкой от COVID-19 вакцинировались 90% медиков

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отверг мнение о якобы нежелании врачей вакцинироваться от COVID-19. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».



«Это также миф. Сегодня посмотрим цифры. Как минимум, одной дозой сделали первую прививку уже около 90% всех медицинских работников. Педагоги уже более 85% сделали. Есть определенные случаи. Да, и почему эти определенные случаи коммуникационно подсвечиваются больше, чем общая картина по врачам», — подчеркнул глава Минздрава.



Ляшко также отметил, что Минздрав планирует еще дважды расширять перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19. Сейчас в него входят как педагоги, так и медработники.