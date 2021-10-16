В Луганске подросток получил ранения от взрыва предмета, который он нашел на кладбище

СММ ОБСЕ подтвердила информацию о ранении 14-летнего мальчика в результате взрыва неустановленного предмета в оккупированном Луганске. Инцидент произошел 16 сентября, однако подробности изложены в последнем отчете СММ от 15 октября.



Женщина, представившаяся матерью мальчика, рассказала наблюдателям по телефону, что утром 16 сентября она увидела в доме, как ее сын держит неопределенный предмет, а впоследствии увидела и услышала взрыв, также заметив кровь и ожоги на руках сына. Мальчик рассказал ей о том, что нашел предмет на расположенном поблизости кладбище.



27 сентября медперсонал больницы в Луганске подтвердил факт госпитализации ребенка с ранениями рук, которые соответствовали последствиям взрыва.