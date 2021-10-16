Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли украинских военных

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Дважды они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреляли в направлении Луганского, Новотошковского, Крымского, Широкино, Красногоровки, Новолуганского. Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы боевиков, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Читайте также: Боевики ранили военного на Донбассе