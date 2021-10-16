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Неделя на КПВВ: «ЛНР» не пропустила 73 человека в Станице Луганской

16 октября 2021, 18:41

Неделя на КПВВ: «ЛНР» не пропустила 73 человека в Станице Луганской

На текущей неделе на линии соприкосновения на Донбассе ежедневно работал только КПВВ «Станица Луганская». Но из-за введенных боевиками ограничений там существенно упал пассажиропоток, сообщает Госпогранслужба Украины.

С украинской стороны все КПВВ открыты для пропуска ежедневно с 08:00 до 16:00.

Однако из-за блокирования боевиками из семи открытых КПВВ ежедневный пропуск осуществлялся только в «Станице Луганской». При этом группировка «ЛНР» существенно ограничила движение в этом дорожном коридоре.

«Так, по сравнению с предыдущей неделей интенсивность пассажиропотока уменьшилась на 40%, особенно в направлении контролируемой территории. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 4 148 человек, а на контролируемую территорию — 1 796 человек. Кроме того, пророссийские наемники не допустили на временно оккупированную территорию 73 гражданина, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию», — сообщили в ГПСУ.

Напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики пропускали только отдельных граждан дважды за неделю — в понедельник и пятницу. В эти дни на временно оккупированную часть Донетчины проследовали 497 человек и 88 транспортных средств, а также 276 человек и 45 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» проехали 7 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. На неподконтрольную территорию доставили продуктовые наборы и стройматериалы. Общий вес гуманитарной помощи составил 110,2 тонны.

Как отметили в Госпогранслужбе, на КПВВ «Новотроицкое» пограничники пресекли попытку подкупа. Женщина предлагала 6500 гривен за перемещение наличных денег сверх установленных размеров. Сообщение о факте направили в Нацполицию.

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