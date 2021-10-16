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«Л-ДНР» ужесточат условия пребывания международных организаций в ОРДЛО — правозащитники

16 октября 2021, 20:39

«Л-ДНР» ужесточат условия пребывания международных организаций в ОРДЛО — правозащитники

Группировки «ЛНР» и «ДНР» будут использовать ситуацию с задержанием члена «ЛНР» Андрея Косяка для ужесточения режима пребывания международных миссий в ОРДЛО. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».

По информации правозащитников, митинг под штаб-квартирой ОБСЕ в Донецке был организован общественными движениями «Свободный Донбасс» и «Донецкая республика». Протестующие были набраны из проекта «Народные дружины», а также из членов этих общественных движений.

В «Восточной правозащитной группе» отмечают, что «ДНР» давно практикует тренировки членов общественных движений для протестов против международных организаций. В частности, в 2018 году члены ОД «Свободный Донбасс» и ОД «Донецкая республика» тренировались протестовать против миротворческой миссии, когда озвучивалась возможность ее введения.

«"МГБ ЛНР" и "ДНР" уже давно были недовольны действиями международных организаций, так как, по их мнению, это главные "шпионы" на территории ОРДЛО. За последние два года были неоднократные задержания и обыски сотрудников международных организаций (нам об этом просто не говорят). По информации наших источников, в ближайшее время будут ужесточены условия пребывания и работы для международных организаций в ОРДЛО», — сообщают правозащитники.

В организации добавили, что это может коснуться СММ ОБСЕ, мониторинговой миссии ООН, УВКБ ООН и других.

15 октября под зданием гостиницы Park Inn в Донецке, где находится офис СММ ОБСЕ, прошел митинг с призывом к ОБСЕ способствовать освобождению задержанного украинскими военными боевика «ЛНР» Андрея Косяка. 16 октября митингующие развернули палаточный городок и объявили бессрочную акцию протеста с теми же требованиями.

«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.

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