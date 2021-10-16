«ДНР»: В Донецке вторые сутки блокируют наблюдателей в штаб-квартире ОБСЕ

В оккупированном Донецке участники акции протеста вторые сутки блокируют выходы из гостиницы Park Inn, где находится штаб-квартира Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



«Протестующие жители республики заблокировали выход из гостиницы сотрудникам ОБСЕ, поскольку они не выполняют своих функций — соблюдение прав человека. Пусть теперь посидят и послушают, что говорят люди», — заявил один из участников акции Андрей Федченко.



Как сообщается, в субботу около полудня к зданию подъезжал автомобиль «представительства СЦКК», его члены заходили в гостиницу и потом покинули ее. Цель визита осталась неизвестной.



В то же время отмечается, что митингующие направили обращение в адрес ООН и ОБСЕ с требованиями освободить задержанного украинскими военными члена «ЛНР» Андрея Косяка.

15 октября под зданием гостиницы Park Inn в Донецке, где находится офис СММ ОБСЕ, прошел митинг с призывом к ОБСЕ способствовать освобождению задержанного украинскими военными боевика «ЛНР» Андрея Косяка. 16 октября митингующие развернули палаточный городок и объявили бессрочную акцию протеста с теми же требованиями.



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.