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Многоэтажка для переселенцев в Краматорске: Когда завершится строительство

16 октября 2021, 22:53

Многоэтажка для переселенцев в Краматорске: Когда завершится строительство

В Краматорске на строительстве 12-этажного дома для переселенцев уже заканчивают возводить первый этаж, передает «Дом».

Строительство многоэтажного жилого дома в Краматорске началось три месяца назад. На проект было выделено почти 200 млн грн из областного бюджета.

«Сейчас возводим стены, производим кирпичную кладку. Мы стараемся, укладываемся в сроки, будем пытаться, чтоб побыстрее это здание сделать. Сдать, чтоб люди жили, и все их устраивало», — говорит строитель Евгений Какабадзе.

«Первый этаж мы 70% кладки сделали. У нас остается 30% — это 10-12 дней. Мы заканчиваем первый этаж, перекрываемся», — сообщил старший строитель Николай Федорченко.

Здание строят из высококачественного кирпича классическим способом. Обещают, что жилье будет теплым и современным.

«Указанные материалы изготавливают рядом с Донецкой областью, то есть у нас есть определенная экономия на транспортировке. Будут современные элементы отделки фасадов, современные элементы внутреннего интерьера. Общее количество — 121 квартира разного формата, от одно- до трехкомнатных», — рассказал директор департамента капитального строительства Донецкой областной государственной администрации Юрий Винокуров.

Дом обещают сдать через год. Квартиры будут предоставляться во временное пользование чиновникам и работникам правоохранительных органов, которые переехали с временно неподконтрольной территории. Сейчас только в Донецкой области проживает более 5 тыс. таких госслужащих.

«Это служебное жилье и в собственность оно передаваться не будет. Служащие, которые работают в Краматорске и в близлежащих городах, будут иметь возможность получить указанное служебное жилье, пока они исполняют свои служебные обязанности», — сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.

Такие дома в Донецкой области не возводили с 2014 года. А в Краматорске это первое строительство жилого дома за последние 20 лет.

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