Супруги получили сотрясение мозга при обстреле Докучаевска

Супружеская пара пострадали в результате обстрела в неподконтрольном властям Докучаевске Донецкой области. Инцидент произошел 11 сентября, но освещен в последнем отчете СММ ОБСЕ от 16 октября.



Мужчина и женщина (50–59 лет) рассказали по телефону, что утром 11 сентября они были на приусадебном участке своего дома на ул. Грибной, 3, в южной части Докучаевска, когда они услышали звуки обстрела и укрылись в гараже. По словам обоих, они потеряли сознание, находясь в гараже.



По словам женщины, она плохо себя чувствовала, когда пришла в сознание, и увидела, что ее муж окровавлен.



Медработники больницы в Докучаевске подтвердили, что в тот же день в больницу доставили женщину и мужчину (50–59 лет) с сотрясениями мозга. Наблюдатели видели медицинские справки пострадавших, в которых было указано, что у обоих были симптомы, соответствующие последствиям тяжелого сотрясения мозга.



22 сентября беспилотник СММ зафиксировал 2 пробоины на кровли дома пострадавших на ул. Грибной, 3.