На Донбассе за сутки — более 1200 заболевших COVID-19 и 9 умерших

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зафиксировано 934 новых случая заболевания COVID-19 и 3 летальных случая.



С начала пандемии выявлено 113 802 заболевших, из которых 97 302 человека выздоровели, 2852 — умерли от осложнений.



На Луганщине без учета неподконтрольной территории подтверждено 297 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще шесть больных.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 41 074 случаях: выздоровели — 30 478 человек, умерли 1305 человек.