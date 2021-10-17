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На Донбассе за сутки — более 1200 заболевших COVID-19 и 9 умерших

17 октября 2021, 14:02

На Донбассе за сутки — более 1200 заболевших COVID-19 и 9 умерших

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зафиксировано 934 новых случая заболевания COVID-19 и 3 летальных случая.

С начала пандемии выявлено 113 802 заболевших, из которых 97 302 человека выздоровели, 2852 — умерли от осложнений.

На Луганщине без учета неподконтрольной территории подтверждено 297 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще шесть больных.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 41 074 случаях: выздоровели — 30 478 человек, умерли 1305 человек.

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