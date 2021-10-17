Кремль назвал плохими перспективы встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи руководителей России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом передает «Интерфакс».



«Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».



Песков вновь заявил, что власти Украины не выполняют минские договоренности якобы разработкой законопроекта о переходном периоде на оккупированных территориях после возвращения туда контроля Украины. По мнению РФ, это «де факто будет означать выход Киева из Минских договоренностей».



«Поэтому пока перспективы плохие», — добавил Песков.



В частности, представитель Кремля обратил внимание, что Зеленский называет Россию стороной конфликта в Донбассе.



Отвечая на вопрос о перспективах проведения саммита в «нормандском формате», Песков пояснил, что, «чтобы собираться главам государств все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент».

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