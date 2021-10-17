Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 113 802 заболевших ковидом. Из них 97 302 человека выздоровели, 2852 пациента умерли. За неделю зафиксировали 5205 случаев заболевания и 101 летальный случай.



Группировка «ДНР» признает 75 545 заболевших COVID-19: 57 969 человек выписаны, 5857 — скончались. За неделю — 6958 новых случаев болезни и 827 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 41 074 случая коронавируса (30 478 человек выздоровели, 1305 — умерли). За неделю — 3306 новых случаев болезни и 112 летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 16 453 случая COVID-19: выписали 11 924 человека, 1838 — умерли. За неделю — 2656 новых случаев болезни и 407 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели в режиме видеоконференции разговор относительно подготовки Нормандского саммита. Также состоялся отдельно телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Макроном и Меркель. Политики обсуждали подготовку к нормандскому саммиту.



Лидеры стран Нормандского формата не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу. Пока решено ограничиться переговорами на уровне глав МИД Германии, Украины, России и Франции, выяснил «Коммерсант».



Для восстановления переговоров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) необходимо обеспечить выполнение предыдущих решений, принятых в этом формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Украина предложила на переговорах Трехсторонней контактной группы увеличить возможности для вакцинации пенсионеров и других граждан на КПВВ «Станица Луганская». Однако российская сторона отказалась открывать этот пункт пропуска, как и остальные КПВВ.



Полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона якобы заводит политический диалог в тупик в связи с отказом вести переговоры с группировками «ДНР/ЛНР».



Украина и Европейский Союз призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе, способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений. Об этом говорится в тексте совместного заявления по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.



Политика



Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в отношении еще 237 человек, которые причастны к организации и проведению российских выборов на оккупированных территориях Донбасса и Крыму.



Народному депутату фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен. Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что руководство Администрации президента Петра Порошенко могло играть ключевую роль в организации поставок угля из России в Украину через компании с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



Украина готова рассмотреть обмен народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинцев в случае, если окажется, что у него есть российское гражданство, заявил президент Владимир Зеленский.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила дончанина Александра Пастернака к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима по обвинению в «шпионаже».



Боевые действия



Двое украинских военнослужащих были ранены в результате обстрелов со стороны боевиков в течение недели.



Экономика



Семь предприятий металлургической и коксохимической промышленности ОРДЛО, которые ранее находились под управлением компании «Внешторгсервис», переданы компании Южный горно-металлургический комплекс россиянина Евгения Юрченко.



Общество



13 октября вблизи участка разведения в Золотом украинские военнослужащие задержали члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, который по их словам, с повязкой «СЦКК» под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ. Боевики резко отреагировали на задержание — «ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка. Параллельно с этим в Донецке несколько десятков пророссийских людей начали бессрочную акцию под штаб-квартирой миссии ОБСЕ. 17 октября Организация объявила о прекращении своей деятельности на Донбассе из-за опасений безопасности.



Средства пенсионеров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не смогли получить новые карты Ощадбанка вместо просроченных, будут оставаться на их счетах до получения новых карт. Ощадбанк в последний раз продлил до 1 января 2022 года просроченные карты внутренне перемещенных лиц.



Группировка «ДНР» начала установку памятника боевику Арсену Павлову («Мотороле») в оккупированном Донецке. Монумент разместят на площади недалеко от оккупационной администрации Киевского района города, названной именем боевика.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Встреча Путина и Зеленского: Кто блокирует переговоры? // Визит Зеленского на Донбасс в День защитников и защитниц Украины // «Л-ДНР» перевели все КПВВ в режим спецпропусков. Зачем полностью изолировали людей и откроют ли когда-то снова пункты пропуска? // Ощадбанк начнет блокировать просроченные карты переселенцев и пенсионеров. Почему людей в ОРДЛО оставляют без доступа к выплатам?



«Донбасс Реалии»: Огневая дуэль: украинец подвел российский танк Т-72. Василий Тарасюк (позывной «Тайфун») — самый молодой Герой Украины // Эксклюзивное видео: что происходило на передовой в 2017? // Ожесточенные бои на Донбассе: как украинские военные обороняли позиции под артиллерийским огнем? Что делали в Украине российские танки и снайперы?



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