Президент Владимир Зеленский заявил, что не увидел ничего нового в расследовании украинских журналистов в рамках Pandora Papers об офшорах.



«Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха [экс-президента Петра] Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, «грязи» никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: «Деньги "Квартал" получал от ПриватБанка, от Коломойского. Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радует, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как на президента Украины, ничего товарищ Петро так и не нашел. Это радует немножечко», — сказал Зеленский в интервью телеканалу ICTV.



Он подчеркнул, что ни он, ни один член студии «Квартал 95» не занимался отмыванием денег.



«Я лично построил без бюджетов, без государства бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году, никаких денег, и с 2012 года, и с 2001, и в 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95″. Мы занимались исключительно творчеством», — добавил Зеленский.

Pandora Papers — это международное объединение журналистов-расследователей, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов. Более 600 журналистов из разных стран на протяжении года исследовали 12 миллионов оффшорных документов. Это самая большая утечка документов в истории.



В рамках Pandora Papers журналисты «Следствия.Инфо» выпустили расследование, в котором, в частности, речь идет о получении с 2012 года оффшорными фирмами, связанными с нынешним президентом Владимиром Зеленским и его партнерами по студии «Квартал 95», 40 ммиллионов долларов от компаний олигарха Игоря Коломойского.