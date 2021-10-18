Менее 10 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 17 октября, в Украине выявили 9 524 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 764 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровел 3 421 пациент, а 177 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



Кроме того, госпитализировали 3 127 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 644 694 человека. Из них выздоровели 2 329 418 пациентов, а умерли 60 810 человек.



Кроме того, вчера сделали 55 897 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 33 680 человек, полностью иммунизированы после второй дозы — 22 217 человек.



С начала прививочной кампании в Украине всего привито 7 956 095 человек, из них получили первую дозу — 7 956 093 человека, а полностью иммунизированы — 6 490 162 человека. Всего сделано 14 446 255 прививок.

С 18 октября Донецка и еще три области переходят в «красную» зону карантина. В связи с этим предусмотрено усиление антиковидных ограничений.