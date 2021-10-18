Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Сутки на Донбассе: Штаб заявил о 4 обстрелах украинских позиций

18 октября 2021, 08:36

Сутки на Донбассе: Штаб заявил о 4 обстрелах украинских позиций

За минувшие сутки, 17 октября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе четырежды нарушили режим прекращения огня, без потерь. Об этом сообщила пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что в направлении Луганского НВФ совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковки велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Крымского боевики применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. У Новозвановки позиции украинских военнослужащих обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщили в штабе, украинские военные открывали огонь в ответ.

В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что под обстрел попали ее позиции в районе Верхнеторецкого.

Группировка «ЛНР» подчеркивает, что огонь велся по ее позициям у Золотого-5, Сокольников, Калиново.

Еще по теме

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:57
«ДНР» заблокировала базу ОБСЕ в Горловке
22:35
«ЛНРовец» в плену: почему разгорелся скандал? Дайджест НД ►
21:49
Главные новости Донбасса за неделю
18:03
СММ ОБСЕ приостановила работу в Донецке из-за блокирования штаб-квартиры
12:39
На базе «Шахтера» в Донецке теперь живут боевики «ДНР»
12:19
«ДНР» будет пропускать через свой КПВВ под Донецком в понедельник
10:39
Супруги получили сотрясение мозга при обстреле Докучаевска
09:19
«ЛНР»: 390 заболевших ковидом и 18 смертей за сутки
22:05
«Л-ДНР» блокируют работу КПВВ, а Кремль — переговоры. Донбасс сегодня ►
20:59
«ДНР»: В Донецке вторые сутки блокируют наблюдателей в штаб-квартире ОБСЕ
17:59
В Донецке поставили палатки под штаб-квартирой ОБСЕ и объявили бессрочную акцию
16:59
В Луганске подросток получил ранения от взрыва предмета, который он нашел на кладбище
15:31
«ДНР» заявила о 805 заболевших ковидом, 91 человек умер
09:15
«ЛНР»: 115 человек заболели и 44 умерли от COVID-19 за сутки
22:17
«ЛНР» отозвала гарантии безопасности и ограничила маршруты ОБСЕ до освобождения Косяка
все новости
08:57
«ДНР» заблокировала базу ОБСЕ в Горловке
08:36
Сутки на Донбассе: Штаб заявил о 4 обстрелах украинских позиций
08:12
Менее 10 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за воскресенье
22:57
Миссия ОБСЕ продолжает работать в Луганске, несмотря на блокирование в Донецке
22:35
«ЛНРовец» в плену: почему разгорелся скандал? Дайджест НД ►
22:07
«Сюжет не очень». Зеленский — о расследовании Pandora Papers об офшорах
21:49
Главные новости Донбасса за неделю
21:30
ВСУ показали, как используют «Байрактары» на Донбассе
20:52
Зеленский допустил обмен Медведчука при наличии у того российского гражданства
18:03
СММ ОБСЕ приостановила работу в Донецке из-за блокирования штаб-квартиры
16:38
Кремль назвал плохими перспективы встречи Путина с Зеленским
15:44
Возле линии фронта обнаружен схрон с боеприпасами
14:02
На Донбассе за сутки — более 1200 заболевших COVID-19 и 9 умерших
12:39
На базе «Шахтера» в Донецке теперь живут боевики «ДНР»
12:19
«ДНР» будет пропускать через свой КПВВ под Донецком в понедельник
все новости
ВИДЕО
«Л-ДНР» блокируют работу КПВВ, а Кремль — переговоры. Донбасс сегодня ►
16 октября, 22:05
В Северодонецке состоялся военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины
14 октября, 16:42
«ЛНР» ограничила пропуск через КПВВ: Что теперь? Дайджест НД ►
10 октября, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция