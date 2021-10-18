Сутки на Донбассе: Штаб заявил о 4 обстрелах украинских позиций

За минувшие сутки, 17 октября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе четырежды нарушили режим прекращения огня, без потерь. Об этом сообщила пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в направлении Луганского НВФ совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковки велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Крымского боевики применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. У Новозвановки позиции украинских военнослужащих обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Как сообщили в штабе, украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что под обстрел попали ее позиции в районе Верхнеторецкого.



Группировка «ЛНР» подчеркивает, что огонь велся по ее позициям у Золотого-5, Сокольников, Калиново.