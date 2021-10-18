За два года жителям Донетчины выплатили 45 миллионов гривен за разрушенное жилье

Жители Донецкой области за два года получили 45 миллионов гривен компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье. Как сообщают в Донецкой облгосадминистрации, деньги перечислили 178 жителям области с 2020 года.



Всего за 2020-2021 год в регионе проведено 18 заседаний комиссии, на которых принято решение оказать денежную компенсацию за разрушенное жилье 315 пострадавшим лицам. Общая сумма – 77,6 миллиона гривен, однако не все еще получили компенсацию. К примеру, на следующем заседании планируется рассмотреть 35 заявлений и личных дел пострадавших на общую сумму почти 9 миллионов гривен.



Заместитель председателя ДонОГА Вадим Филашкин считает, что необходимо разработать механизм, который позволил бы предоставлять денежные компенсации или другие виды материальной помощи для гражданских жителей, пострадавших в результате ведения боевых действий.



Заместительница министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук отметила, что правительство готово идти навстречу жителям области и вместе с областной властью разрабатывать механизмы подобных компенсаций. Для этого областные власти должны предоставить свои предложения для внесения изменений в решения правительства и законодательные акты, а также совместно с министерством проработать все необходимые детали.