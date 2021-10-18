Россия отговаривает европейцев от сотрудничества с НАТО, а Украине – угрожает

Вступление Украины в НАТО будет означать для России «наихудший сценарий», убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.



«Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности», – заявил Песков в воскресенье вечером на телеканале France 5.



Во время интервью французскому телеканалу Песков утверждал, что Россия «никому не угрожает, не является источником опасности», лишь «ищет партнеров».



«Россия совершенно не заинтересована в существовании разделенной Европы. Мы заинтересованы в существовании процветающих европейских стран, независимых друг от друга. Европа сейчас ведет поиск своих путей, она задается вопросами относительно своей системы обороны, а также относительно необходимости располагать независимой обороной. Европейцам нужна собственная армия», – сказал Песков.



При этом он утверждает, что перемещение российских войск к границе с Украиной было ответом якобы на угрозу со стороны НАТО, которое проводило учения у российской границы.