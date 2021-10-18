«Мэр» Горловки говорит, что не он организовал митинг против ОБСЕ

Глава администрации Горловки, подконтрольной группировке «ДНР», Иван Приходько говорит, что не давал указаний по блокировке работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в городе.



«Уважаемые горловчане, в течение последних суток в различных соцсетях активно распространяется фейковая информация о том, что якобы блокировка сотрудников СММ ОБСЕ организована и реализована по моему личному указанию. С полной ответственностью заявляю, что я, как глава администрации г. Горловки, никаких указаний по поводу указанной блокировки не отдавал», –написал Приходько в Telegram.



При этом он выступает за освобождение члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, которого задержали украинские военнослужащие. А именно освобождение боевика в «Л-ДНР» называют условием для прекращения акций протеста под офисами наблюдателей ОБСЕ в Донецке и Горловке. Группировки называют задержание боевика «похищением» и утверждают, что он является членом СЦКК «ЛНР».



Приходько утверждает, что у гостиницы «Родина» в городе митингуют «активные и патриотично настроенные горловчане».



«Наличие на территории стихийного палаточного лагеря представителей правоохранительных органов было обусловлено необходимостью поддержания общественного порядка в месте проведения стихийной акции», – добавил Приходько.

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.



Вместе с тем работа СММ ОБСЕ на подконтрольной «ЛНР» территории продолжается.



Украинская делегация назвала ситуацию с блокированием патрульной базы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке захватом заложников со стороны подконтрольной России группировки «ДНР».