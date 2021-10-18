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Россия отзывает своего военного представителя при НАТО

18 октября 2021, 16:47

Россия отзывает своего военного представителя при НАТО

Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров указал, что Москва объявила НАТО об этих шагах буквально 18 октября. В Кремле подчеркнули, что действуют в ответ.

«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней», – сказал он.

Лавров добавил, что для Москвы такой поступок НАТО стал неожиданностью.

«Никакого объяснения причин подобного шага не сделано. И за несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке, он всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте», – утверждает Лавров.

6 октября Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации, а также принял решение сократить с 1 ноября общую численность его состава до десяти человек, включая административно-технический персонал.

Вместе с тем, по его словам, Москва, «в общем-то, не особенно» удивилась подобному шагу альянса, поскольку численность постпредства России уже сокращалась дважды по настоянию натовцев – в 2015 и в 2018 годах.

«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют условия для элементарной дипломатической деятельности», – считает Лавров.

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