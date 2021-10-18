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В Донецкой области – наибольшее число загрязнителей атмосферы по Украине

18 октября 2021, 17:28

В Донецкой области – наибольшее число загрязнителей атмосферы по Украине

В Донецкой области находится большая доля предприятий, загрязняющих атмосферу в Украине. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов создало рейтинг крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха 2020 года. Как сообщает «Экономическая правда», список возглавили предприятия Рината Ахметова и Лакшми Миттала.

Объем выбросов в атмосферу в целом сократился на 8% с 2,1 миллионов тонн выбросов в 2019 году до 1,92 миллионов тонн в 2020 году.

Такой показатель связан прежде всего со стремительным падением экономической активности в прошлом году в связи с пандемией COVID-19. Так, реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году. Кроме того, в прошлом году генерация электроэнергии упала на 3,3%.

Среди сотни крупнейших загрязнителей в Украине, первые 50 отвечают за 46,3% загрязнений. Из них наибольшая доля приходит на Донецкую область (18,53% общего количества). Сразу за ней расположена Днепропетровская область (8,4%).

Предприятия этих областей, в частности, составляют первую десятку загрязнителей атмосферы. В 2020 году к ним добавилось Покровское шахтоуправление.

Крупнейшим держателем этих предприятий является Ринат Ахметов. Ему принадлежат ММК им. Ильича, Кураховская, Бурштынская и Запорожская ТЭС (ДТЭК), Азовсталь и Покровское шахтоуправления. Суммарно это 723 тысяч тонн выбросов.

Еще две позиции принадлежат Лакшми Митталу, а именно два металлургических производства АрселорМиттал. Итого – 202,68 тысяч тонн.

«Центрэнерго» (78,29% акций принадлежат государству в лице Фонда госимущества) ответственно за 67,3 тысяч тонн. Еще 78 тысяч тонн выбросов производит Днепровский меткомбинат, принадлежащий Индустриальному союзу Донбасса (Олег Мкртчан).

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