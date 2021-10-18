Женщина осталась на ночевку у КПВВ «Станица Луганская»

Жительница города Снежное, временно неподконтрольного правительству, решила заночевать у пункта пропуска «Станица Луганская» после того как выяснилось, что ее электронный пропуск не готов. Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска», члены которой помогли 54-летней пассажирке.



На выходных она была вынуждена остаться на ночь в зоне разведения войск. Кроме того, выяснилось, что у женщины нет смартфона для установки приложения «Вдома» для проезда на подконтрольную территорию.



«В понедельник, 18 октября, когда координационная группа начала работу, коллеги из партнерской организации "Право на Защиту" помогли женщине оформить электронный пропуск в ускоренном режиме. В свою очередь, сотрудники гуманитарного центра "Пролиска-Станица Луганская" предоставили Лилии Викторовне во временное пользование смартфон, на который установили приложение "Вдома" и помогли сдать бесплатный экспресс-тест для досрочного снятия режима самоизоляции. После получения негативного результата женщина вернула смартфон и смогла отправиться по своим делам», – рассказали в «Пролиске».

В 2020 году среди людей, которые пересекали линию соприкосновения, ночевка у КПВВ была распространенным явлением.