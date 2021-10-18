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Украина и МВФ договорились о втором транше stand-by на $700

18 октября 2021, 19:41

Украина и МВФ договорились о втором транше stand-by на $700

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) согласовала с Украиной следующий транш на примерно 700 млн долларов. Об этом сообщили в пресс служба МВФ.

Переговоры проходили в онлайн-формате. В Фонде отмечают, что второй транш программы финансирования stand-by должен помочь Украине справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным пандемией.

Также согласовали продолжить эту программу до конца июня 2022 года.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала свою работу в Украине 21 сентября. Возглавила ее Иванна Владков Голлар. Ранее она возглавляла миссии в Молдове и Северной Македонии.

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