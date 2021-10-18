По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории за сутки зарегистрировали 537 случаев коронавируса. С начала пандемии подтверждено 114 339 заболевших: 97 710 пациентов выздоровели, 2852 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области выявили 194 новых случая COVID-19. От осложнений умерли три человека. Всего заболели 41 268 человек: 30 492 пациентов выздоровели, 1 630 — умерли от осложнений.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали 38 смертей от коронавируса. За все время пандемии группировка «ЛНР» подтверждает 16 453 заболевших COVID-19. Из них 11 964 человека выздоровели, а 38 умерли.



Политика



Министерство иностранных дел Украины призвало Россию прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.



Украинская делегация назвала ситуацию с блокированием патрульной базы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке захватом заложников со стороны подконтрольной России группировки «ДНР».



Общество



Боевики «ДНР» не пропустили патруль СММ ОБСЕ в Донецк. При этом акция протеста, организованная группировками «ЛНР» и «ДНР», под офисом ОБСЕ во временно неподконтрольной Горловке закончилась. Митингующие блокировали работу международных наблюдателей.



Группировка «ДНР» закрывает возможность оформить СНИЛС после проведения выборов в российскую Госдуму.



Донецкая областная прокуратура направила обвинительный акт в суд относительно командира незаконного вооруженного формирования «Восток». Его обвиняют в нарушении обычаев войны, участии в террористических организациях и территориальной целостности Украины.



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