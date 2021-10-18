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Зеленский: Вакцинация — единственная альтернатива локдауну в Украине

18 октября 2021, 23:02

Зеленский: Вакцинация — единственная альтернатива локдауну в Украине

Система здравоохранения Украины готова к увеличению количества случаев заболевания COVID-19, однако единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

«На этом перепутье есть два пути: вакцинация или локдаун. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и перед этим выбором. Я очень против локдауна — из-за экономики», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Президент отметил, что благодаря росту экономики в Украине в следующем году можно будет увеличить минимальную зарплату врача до 20 тысяч грн, а среднего медицинского персонала — до 13,5 тысяч грн.

Также президент отметил, что система здравоохранения готова к росту заболеваемости COVID-19. В то же время, несмотря на обеспеченность больниц кислородом, медицинские учреждения не смогут выдержать большого количества больных.

«Когда у тебя растет количество заболевших, ни одна система не выдержит. У нас сегодня одна из крупнейших в Европе систем по количеству тысяч коек, готовности по кислороду. Но 300 или 500 тыс. больных никто не выдержит», — сказал Зеленский.

Поэтому, по словам главы государства, граждане должны массово вакцинироваться, чтобы избежать усиления карантина в стране. Со своей стороны представители власти должны собственным примером доказывать необходимость прививок.

С 18 октября Донецка и еще три области переходят в «красную» зону карантина. В связи с этим предусмотрено усиление антиковидных ограничений.

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