Сутки на Донбассе: Сводка по обстрелам

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об том сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что огонь велся по позициям украинских военных в районе Песок, Новолуганского, Авдеевки, Водяного, Крымского.



Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет беспилотника НВФ, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.



Группировка «ДНР» заявила, что утром 18 октября под обстрел попала окраина Куйбышевского района Донецка.



Группировка «ЛНР» подчеркнула, что вчера огонь велся по их позициям в районе Золотое-5, Калиновки, Сокольников. Также указано, что в районе Калиновки погиб «военнослужащий ЛНР».

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.