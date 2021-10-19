Украина заинтересована во встрече с президентом России в любом формате — Зеленский

Шансы для встречи лидеров «нормандской четверки» есть, но это, прежде всего, зависит от Российской Федерации. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.



«У нас была встреча в видеоформате с канцлером Ангелой Меркель и с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. После этого они разговаривали с российской стороной. Я не знаю всех деталей их встречи, но в принципе, те вещи, о которых мы проговорили, — они не были конфликтными, и мы готовы к некоторым шагам вперед, чтобы встреча состоялась», — отметил президент.



По его словам, Германия и Франция заинтересованы во встрече в Нормандском формате, а он сам готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате.



«Сегодня Германия, Франция и Украина — это точно — заинтересованы во встрече в Нормандском формате. Украина со своей стороны заинтересована во встрече с президентом России в любом формате», — заявил Зеленский.



Он подчеркнул, что вероятность встречи зависит от Российской Федерации.



«Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. Я вижу, что Меркель хотела бы, чтобы она прошла. Она много сделала много для Украины, для Нормандского формата. И я думаю, что шансы для этого есть», — добавил президент.