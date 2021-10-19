Рада назначила Корниенко вице-спикером

Верховная Рада назначила на должность первого заместителя председателя парламента первого замглавы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко. Его кандидатуру поддержали 256 народных депутатов на заседании во вторник.

Перед этим голосованием председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поставил на рейтинговое голосование кандидатуру Корниенко и народного депутата фракции «Европейская солидарность» Софии Федыны.



По результатам рейтингового голосования за Корпниенко поддержали 248 народных депутатов, а Федыну — 73, преимущественно нардепы фракций «Евросолидарность» и «Батькивщина», а также три нардепа от «Слуги народа». После чего Стефанчук предложил проголосовать за кандидатуру Корниенко на должность первого вице-спикера.



Рада также освободила Корниенко от обязанностей челна комитета по вопросам государственной власти.



Ранее первым вице-спикером Рады был Руслан Стефанчук, который 8 октября был избран председателем парламента после оставки Дмитрия Разумкова.