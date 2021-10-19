Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада назначила Корниенко вице-спикером

19 октября 2021, 11:51

Рада назначила Корниенко вице-спикером

Верховная Рада назначила на должность первого заместителя председателя парламента первого замглавы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко. Его кандидатуру поддержали 256 народных депутатов на заседании во вторник.

Перед этим голосованием председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поставил на рейтинговое голосование кандидатуру Корниенко и народного депутата фракции «Европейская солидарность» Софии Федыны.

По результатам рейтингового голосования за Корпниенко поддержали 248 народных депутатов, а Федыну — 73, преимущественно нардепы фракций «Евросолидарность» и «Батькивщина», а также три нардепа от «Слуги народа». После чего Стефанчук предложил проголосовать за кандидатуру Корниенко на должность первого вице-спикера.

Рада также освободила Корниенко от обязанностей челна комитета по вопросам государственной власти.

Ранее первым вице-спикером Рады был Руслан Стефанчук, который 8 октября был избран председателем парламента после оставки Дмитрия Разумкова.

Еще по теме

Организации
Верховная Рада Украины
Люди
Александр Корниенко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:45
1204 новых заболевших ковидом выявила «ДНР». Умерли 104 человека
10:42
В «ДНР» заявили, что круглосуточный протест под штаб-квартирой ОБСЕ не нарушает комендантский час
09:19
«ЛНР» зафиксировала еще 44 смерти от коронавируса
22:15
«ДНР» согнала учителей на митинг против ОБСЕ в Донецке
21:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 октября
18:12
В Горловке перестали блокировать гостиницу, где расположены представители ОБСЕ
16:30
«Мэр» Горловки говорит, что не он организовал митинг против ОБСЕ
13:28
«ДНР» закрывает упрощенное оформление СНИЛС после выборов в Госдуму РФ
11:55
На неподконтрольной Донетчине более 4 тысяч человек болеют пневмонией
11:14
«ДНР» не пропустила патруль ОБСЕ в Донецк
09:23
«ЛНР» зафиксировала 38 смертей от коронавируса за сутки
08:57
«ДНР» заблокировала базу ОБСЕ в Горловке
22:35
«ЛНРовец» в плену: почему разгорелся скандал? Дайджест НД ►
21:49
Главные новости Донбасса за неделю
18:03
СММ ОБСЕ приостановила работу в Донецке из-за блокирования штаб-квартиры
все новости
12:47
В больницах Краматорска заполнены все места с кислородом для пациентов с ковидом
12:45
1204 новых заболевших ковидом выявила «ДНР». Умерли 104 человека
12:14
Вынудил карантин: В Мариуполе возник ажиотаж у центров массовой вакцинации
11:51
Рада назначила Корниенко вице-спикером
11:41
ГП «Артемсоль» опровергает причастность к контрабанде сигарет в Европу
10:59
Венецианская комиссия рекомендовала изменить законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму
10:42
В «ДНР» заявили, что круглосуточный протест под штаб-квартирой ОБСЕ не нарушает комендантский час
10:21
На Донетчине от коронавируса умерли 55 человек за сутки
09:43
Украина заинтересована во встрече с президентом России в любом формате — Зеленский
09:21
На Донетчине заняты около 90% мест для больных коронавирусом
09:19
«ЛНР» зафиксировала еще 44 смерти от коронавируса
08:54
Зеленский: Нуланд в Москве говорила об участии США в урегулировании на Донбассе
08:35
Сутки на Донбассе: Сводка по обстрелам
08:12
Рост заболеваемости: В Украине — более 15 тысяч случаев ковида за сутки
23:02
Зеленский: Вакцинация — единственная альтернатива локдауну в Украине
все новости
ВИДЕО
«Л-ДНР» блокируют работу КПВВ, а Кремль — переговоры. Донбасс сегодня ►
16 октября, 22:05
В Северодонецке состоялся военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины
14 октября, 16:42
«ЛНР» ограничила пропуск через КПВВ: Что теперь? Дайджест НД ►
10 октября, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция