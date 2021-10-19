«ДНР» заявила, что СММ ОБСЕ будет сопровождать рабочие смены на Донецкую фильтровальную станцию

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возобновят сопровождение ротации рабочих смен Донецкой фильтровальной станции. Об этом заявило «представительство ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает сепаратистский ресурс «ДАН».



Как сообщается, состоялась «техническая встреча» руководства Донецкого офиса СММ ОБСЕ с представительницей группировки «ДНР» Натальей Никоноровой.



«По итогам обсуждения достигнуто взаимопонимание о необходимости возобновления мониторинга миссией соблюдения предоставленных сторонами гарантий безопасности на время ротации рабочих смен на Донецкой фильтровальной и Васильевской насосной станциях», — говорится в сообщении.



В «ДНР» уверяют, что это якобы необходимо «для недопущения повторения инцидентов с захватом сотрудников СЦКК, дважды в сутки сопровождающих рабочие смены станций».



Сопровождение СММ ОБСЕ рабочих смен Донецкой фильтровальной станции прекратилось в 2018 году.

В Донецке 15 октября начался митинг под отелем Park Inn, где базируется СММ ОБСЕ. Группа молодых людей заблокировала вход. Впоследствии у здания установили палатки. Протестующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября. Из-за блокирования отеля СММ ОБСЕ остановила свою деятельность на подконтрольной «ДНР» территории.



«Новости Донбасса» выяснили, что для «массовки» связанные с «ДНР» общественные организации привлекают для участия в митинге работников бюджетной сферы, в частности, педагогов.