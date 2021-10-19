«ЛНР» также получила команду блокировать базы СММ ОБСЕ — правозащитники

Группировка «ДНР» начала активную кампанию блокировки мест расположения сотрудников СММ ОБСЕ в подконтрольных ей районах. Такое же указание от кремлевских кураторов получила и группировка «ЛНР», сообщает «Восточная правозащитная группа».



«Во-первых, снова идет несогласованность действий между НВФ "ЛНР" и "ДНР". НВФ "ДНР" выполняет задачу кураторов и беспрекословно выполняет их приказы по блокировке. В "ЛНР" наоборот, кроме заявлений в СМИ, ничего не предпринято. В НВФ "ЛНР" и "ДНР" поступил приказ о блокировке не только офисов, а и мест дислокации работников СМИ ОБСЕ. Блокировку производят сотрудники спецслужб под видом возмущенной общественности», — говорится в сообщении.



Правозащитники отмечают, что в Луганск также поступала команда о начале блокировки СММ ОБСЕ, как это было сделано в Горловке, где фактически сотрудников ОБСЕ закрывали под домашний арест. Но пока подобных действий со стороны НВФ «ЛНР» не происходит.



«Кто не заметил, в ОРДЛО очередной кризис связанный с объединением, НВФ "ЛНР" и "ДНР" снова не могут договориться. Ситуация очень серьезная. НВФ "ДНР" показывают свою неуправляемость международным организациям. Представьте, что вообще говорить о правах простых жителей ОРДЛО, если НВФ "ДНР" ограничивают в передвижении миссию ОБСЕ», — подчеркивают в «Восточной правозащитной группе».

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.



18 октября «ДНР» заблокировала базу СММ ОБСЕ в Горловке и не пустила патруль через блокпост под Донецком.



Украинская делегация назвала ситуацию с блокированием патрульной базы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке захватом заложников со стороны подконтрольной России группировки «ДНР».



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка. Вместе с тем работа СММ ОБСЕ на подконтрольной «ЛНР» территории продолжается.