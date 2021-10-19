Парламент разблокировал подписание закона об олигархах

Верховная Рада не поддержала 12 проектов постановления об отмене решения парламента о принятии закона «Об олигархах».



Авторы проектов постановлений обосновывали свои предложения об отменетем, что при голосовании за законопроект, по их мнению, были нарушены требования регламента Рады. В частности, депутатам, которые вносили предложения или поправки к законопроекту, не было предоставлено слово во время обсуждения документа.



После того, как депутаты не поддержали проекты постановление, разблокировано подписание закона председателем Верховной Рады и отправка его на подпись президенту.

Верховная Рада 23 сентября принял во втором чтении и в целом президентский законопроект «О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанной с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархах)».



Согласно закону, основанием для включения в реестр олигархов, который формирует и ведет Совет национальной безопасности и обороны, являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 миллиона прожиточных минимумов (около 83 миллионов ддолларов по текущему курсу).