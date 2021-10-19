На Луганщине будут судить экс-«замминистра промышленности ЛНР»

Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех человек по факту финансирования группировки «ЛНР», сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, схему финансирования «ЛНР» организовали бывшая «заместительница министра промышленности ЛНР» и еще трое должностных лиц крупного предприятия пищевой промышленности в Луганске: директор, главный бухгалтер и юрисконсульт-конечный бенефициарный владелец завода.



«В 2015 году участники организованной преступной группы перерегистрировали предприятие в так называемых "налоговых и регистрационных органах" оккупационной власти РФ и получили необходимые разрешительные документы. Для запуска производства они заключили ряд соглашений на поставку сырья и оборудования с субъектами хозяйствования, зарегистрированными на территории РФ, обеспечили изготовление продуктов питания и их продажу. Продукция реализовывалась на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, большими поставками вывозилась в страну-агрессор через неконтролируемый участок государственной границы Украины», — говорится в материалах прокуратуры.



В ходе досудебного расследования установлено, что в период с октября 2016 по июль 2019 года предприятием перечислено в «госбюджет ЛНР» почти 19 млн рублей, что составляет более 8 млн гривен.



Обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Белокуракинский районный суд Луганской области. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.



В настоящее время все обвиняемые находятся в розыске.