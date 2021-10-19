Луганщина закупила дополнительно почти 400 кислородных концентраторов для больных ковидом

В Луганской области все центры первичной медико-санитарной помощи получат дополнительные кислородные концентраторы, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Как уточняется, за счет субвенции госбюджета в размере 16,7 млн гривен закуплено 397 кислородных концентраторов.



Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что по договоренности с министерством здравоохранения, на Луганщине открыты все 11 больниц, определенные для приема больных COVID-19. Для всех учреждений обеспечат «ковидные» пакеты, врачи будут получать 300% за работу с больными людьми.



Гайдай напомнил, что Луганщина сейчас находится в «оранжевой» зоне карантина, в то время как соседняя Донетчина уже в «красной» зоне. Он также призвал жителей области соблюдать противоэпидемические правила и прививаться против коронавируса.