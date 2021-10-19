Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Луганщина закупила дополнительно почти 400 кислородных концентраторов для больных ковидом

19 октября 2021, 15:35

Луганщина закупила дополнительно почти 400 кислородных концентраторов для больных ковидом

В Луганской области все центры первичной медико-санитарной помощи получат дополнительные кислородные концентраторы, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Как уточняется, за счет субвенции госбюджета в размере 16,7 млн гривен закуплено 397 кислородных концентраторов.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что по договоренности с министерством здравоохранения, на Луганщине открыты все 11 больниц, определенные для приема больных COVID-19. Для всех учреждений обеспечат «ковидные» пакеты, врачи будут получать 300% за работу с больными людьми.

Гайдай напомнил, что Луганщина сейчас находится в «оранжевой» зоне карантина, в то время как соседняя Донетчина уже в «красной» зоне. Он также призвал жителей области соблюдать противоэпидемические правила и прививаться против коронавируса.

Читайте также:

На Донетчине заняты около 90% мест для больных коронавирусом 

Еще по теме

Прочее
Больницы коронавирус
Места
Луганская область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:43
«ЛНР»: В больницах осталось всего 2 тысячи доз вакцин против коронавируса
13:59
«ЛНР» также получила команду блокировать базы СММ ОБСЕ — правозащитники
12:45
1204 новых заболевших ковидом выявила «ДНР». Умерли 104 человека
10:42
В «ДНР» заявили, что круглосуточный протест под штаб-квартирой ОБСЕ не нарушает комендантский час
09:19
«ЛНР» зафиксировала еще 44 смерти от коронавируса
22:15
«ДНР» согнала учителей на митинг против ОБСЕ в Донецке
21:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 октября
18:12
В Горловке перестали блокировать гостиницу, где расположены представители ОБСЕ
16:30
«Мэр» Горловки говорит, что не он организовал митинг против ОБСЕ
13:28
«ДНР» закрывает упрощенное оформление СНИЛС после выборов в Госдуму РФ
11:55
На неподконтрольной Донетчине более 4 тысяч человек болеют пневмонией
11:14
«ДНР» не пропустила патруль ОБСЕ в Донецк
09:23
«ЛНР» зафиксировала 38 смертей от коронавируса за сутки
08:57
«ДНР» заблокировала базу ОБСЕ в Горловке
22:35
«ЛНРовец» в плену: почему разгорелся скандал? Дайджест НД ►
все новости
17:00
Путин не поедет в Рим для участия в саммите G20
16:49
В Славянске открывают дополнительное «ковидное» отделение
16:27
Донецкая область попала в топ-5 рейтинга европейской интеграции областей Украины
16:09
ГБР проверяет причастность Медведчука к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам
15:58
В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии
15:35
Луганщина закупила дополнительно почти 400 кислородных концентраторов для больных ковидом
15:30
Министр охраны окружающей среды Абрамовский написал заявление об увольнении
15:19
На Луганщине будут судить экс-«замминистра промышленности ЛНР»
14:54
Парламент разблокировал подписание закона об олигархах
14:43
«ЛНР»: В больницах осталось всего 2 тысячи доз вакцин против коронавируса
14:27
Лавров заявил, что Германия и Франция выступили против включения США в Нормандский формат
14:08
Министр обороны США обвинил РФ в войне на Донбассе
13:59
«ЛНР» также получила команду блокировать базы СММ ОБСЕ — правозащитники
13:29
На Луганщине за сутки ковидом заболели более 600 человек, 34 пациента умерли
13:09
«ДНР» заявила, что СММ ОБСЕ будет сопровождать рабочие смены на Донецкую фильтровальную станцию
все новости
ВИДЕО
«Л-ДНР» блокируют работу КПВВ, а Кремль — переговоры. Донбасс сегодня ►
16 октября, 22:05
В Северодонецке состоялся военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины
14 октября, 16:42
«ЛНР» ограничила пропуск через КПВВ: Что теперь? Дайджест НД ►
10 октября, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция