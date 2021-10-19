В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии

В Киеве презентовали Виртуальный музей российской агрессии. Проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности Украины. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.



По его словам, сейчас проект подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма, далее он будет пополняться материалами об оккупации Донбасса.



«Исчезновение и похищение людей, экологические, военные и другие преступления, которые совершала РФ, начиная с 2014-го года. Документальные факты, вместе с фото- и видео- доказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела — все это использовалось для отображения как можно более полной, реальной картины. Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе, на фронте фальсификаций и фейков», — написал Ткаченко.



Министр отметил, что такие проекты — это часть успешной реализации стратегии информационной безопасности СНБО.



«Также информация с ресурса будет полезной и для иностранных журналистов как надежный источник для освещения темы. Для этого доступна англоязычная версия. Фактически, Виртуальный музей российской агрессии упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма», — добавил Ткаченко.



Виртуальный музей был создан при сотрудничестве государственных органов, правозащитных организаций, юристов, журналистов, общественных активистов.



Виртуальный музей доступен по ссылке: https://rusaggression.gov.ua/ua/home.html