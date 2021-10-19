ГБР проверяет причастность Медведчука к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам

Сотрудники Государственного бюро расследований в Николаеве проверяют информацию о поставках в Украину дизельного топлива из России по заниженным ценам структурами, приближенными к народному депутату Виктору Медведчуку. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По оперативной информации, в начале октября в один из терминалов Николаевского морского порта прибыло иностранное судно под флагом Панамы. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС. По документам, суда доставили в адрес украинского общества с ограниченной ответственностью, которое связывают с нардепом, нефтепродукты весом более 30 000 тонн каждое.



Установлено, что задекларированная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен.



Также установлено, что эти суда за последний год заходили в порты РФ и товар имеет российское происхождение.

8 октября Офис генпрокурора предъявил Виктору Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 — начале 2015 года. 12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря.



В целом политик находится под домашним арестом еще с мая.



11 мая Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.