Донецкая область попала в топ-5 рейтинга европейской интеграции областей Украины

Донетчина вошла в первую пятерку рейтинга европейской интеграции областей Украины «Євромапа — 3». Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



«С начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины Донетчина как одна из областей, где идет вооруженное противостояние, долгие годы добросовестно и настойчиво восстанавливала то, что было потеряно, и возвращала себе показатели развития довоенных времен», — отметил Кириленко.



Он назвал одним из главных факторов, влияющих на высокое место в рейтинге, деятельность на территории области более полусотни международных организаций.



Также Донецкая область оказались среди лидеров рейтинга по количеству проектов при поддержке Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, по модернизации инфраструктуры за счет средств Государственного фонда регионального развития.



Ярким примером сотрудничества Кириленко назвал проект восстановления Авдеевской школы №2, которая была частично разрушена во время активных боевых действий.



«Мы капитально отремонтировали школу, а наши литовские партнеры оснастили ее современным учебным оборудованием и спортивными площадками. И в результате общих усилий дети из прифронтовой Авдеевки получили современный образовательное пространство и широкое поле возможностей для своего развития», — отметил глава области.



Он констатировал, что Донетчине есть много над чем работать в области евроинтеграции, при том, что учитывая прифронтовое положение, регион не находится в равных условиях по сравнению с другими областями Украины.