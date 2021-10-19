В Славянске открывают дополнительное «ковидное» отделение

В Славянске будет развернуто дополнительное «ковидное» отделение на 40 мест в больнице на улице Малогородской. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Вадим Лях на брифинге во вторник.



«Два отделения, которые были созданы по аналогии с прошлым годом, заполнились буквально за 4 дня. Сейчас мы готовимся открывать дополнительное отделение на 40 коек. Но заполняемость больше 100%, то есть фактически койки ставим и в коридоре», — сказал глава города.



По его словам, вместе с новым отделением количество коек для лечения больных коронавирусом составит 120. Все они обеспечены кислородными концентраторами.



Начальник отдела здравоохранения Елена Джим сказала, что если ситуация дальше будет развиваться такими темпами, то придется перепрофилировать отдельные корпуса больниц.



«Врачей пока хватает. Но ситуация с заполненностью одинакова по всей области. Если возникнет необходимость, будем просить посторонней помощи», — пояснила Джим.



За неделю в Славянске зафиксировано 1057 случаев коронавирусной инфекции. При этом в стационарах находятся 82 пациента.