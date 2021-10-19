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Путин не поедет в Рим для участия в саммите G20

19 октября 2021, 17:00

Путин не поедет в Рим для участия в саммите G20

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать лично на саммите «Большой двадцатки», который состоится в Риме. Об этом он сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, передает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин что примет участие в саммите по видеосвязи. При этом он дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии этого объединения.

В марте пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что у российского президента есть много приглашений на международные поездки, однако такие визиты планируется совершить после завершения прививочного цикла. Весной Путин дважды вакцинировался, как он утверждает, российской вакциной «Спутник V». Песков тогда же отмечал, что все поездки Путина будут зависеть от эпидемиологической ситуации. За последние дни в РФ фиксируются антирекорды по количеству новых заболевших коронавирусом и умерших от осложнений вследствие этого заболевания. Накануне Песков также заявлял, что Путин будет ревакцинироваться от COVID-19.

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