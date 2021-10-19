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Польша отреагировала на блокирование офиса ОБСЕ в Горловке: Это усложнит работу СММ

19 октября 2021, 18:22

Польша отреагировала на блокирование офиса ОБСЕ в Горловке: Это усложнит работу СММ

Польша обеспокоена инцидентом по блокированию работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированной Горловке, что может осложнить и без того непростые условия труда CММ. Об этом говорится в ответе МИД Польши на запрос «Укринформа».

«Информацию об инциденте (в Горловке — ред.) мы восприняли с беспокойством. Мы предполагаем, что он ухудшит и без того сложные условия труда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины, на территории, находящейся вне контроля власти в Киеве», — сообщили в МИД Польши.

В польском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что по этому поводу находятся в постоянном контакте как с руководством СММ, секретариатом ОБСЕ, который контролирует работу миссии, а также с Шведским председательством ОБСЕ, которое контролирует дипломатические усилия, имеющие целью деэскалацию напряжения и обеспечения безопасности мониторам СММ.

Акция протеста, организованная группировками «ЛНР» и «ДНР», под офисом ОБСЕ во временно неподконтрольной Горловке закончилась.

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.

«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.

Вместе с тем работа СММ ОБСЕ на подконтрольной «ЛНР» территории продолжается.

Украинская делегация назвала ситуацию с блокированием патрульной базы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке захватом заложников со стороны подконтрольной России группировки «ДНР».

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