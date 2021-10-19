Гранитное обстреляли из запрещенного «Минском» вооружения

Незаконные вооруженные формирования днем 19 октября три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Под обстрелы попали три населенных пункта: Авдеевка, Гранитное и Зайцево. Боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Позиции украинских военных у Гранитного обстреляны из минометов калибра 120 мм, что запрещено Минскими соглашениями.



Украинские военные не пострадали, добавили в штабе.