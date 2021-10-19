СМИ узнали, кто вероятно заменит Абрамовского на посту министра окружающей среды

Председатель подкомитета по вопросам газовой отрасли комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин («Слуга народа») может возглавить Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.



«Андрей Жупанин может стать министром экологии», — сообщил собеседник агентства.



Сам Жупанин на вопрос журналистов о том, поступило ли ему уже официальное предложение возглавить профильное министерство, ответил, что нет.



«Официально — нет. Это как бы разговоры среди коллег, что есть воля показать рост среди команды, то, что мы способны вырастить хороших управленцев за то короткое время, которое у нас есть. И можно так сказать, в качестве эксперимента предлагается такую волю реализовать... Это не то, что бы решённый вопрос, но обсуждается, что таким министерством может стать Министерство экологии, куда назначат человека, два года работающего в команде и показывающего результат», — сказал он.



Он подчеркнул, что рассматривает все возможности для карьерного роста в команде президента, но это политическое решение, которое принимается депутатами в зале пленарных заседаний и частично в Офисе президента.



Кроме того, он отметил, что его попросили подготовить видение развития Министерства экологии.



«Есть идеи, одна из которых — это может быть реформа Госгеонадра... Нарабатывается законопроект, чтобы сделать с этого органа независимый орган», — уточнил Жупанин.Председатель подкомитета по вопросам газовой отрасли комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин («Слуга народа») может возглавить Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.



«Андрей Жупанин может стать министром экологии», — сообщил собеседник агентства.



Сам Жупанин на вопрос журналистов о том, поступило ли ему уже официальное предложение возглавить профильное министерство, ответил, что нет.



«Официально — нет. Это как бы разговоры среди коллег, что есть воля показать рост среди команды, то, что мы способны вырастить хороших управленцев за то короткое время, которое у нас есть. И можно так сказать, в качестве эксперимента предлагается такую волю реализовать... Это не то, что бы решённый вопрос, но обсуждается, что таким министерством может стать Министерство экологии, куда назначат человека, два года работающего в команде и показывающего результат», — сказал он.



Он подчеркнул, что рассматривает все возможности для карьерного роста в команде президента, но это политическое решение, которое принимается депутатами в зале пленарных заседаний и частично в Офисе президента.



Кроме того, он отметил, что его попросили подготовить видение развития Министерства экологии.



«Есть идеи, одна из которых — это может быть реформа Госгеонадра... Нарабатывается законопроект, чтобы сделать с этого органа независимый орган», — уточнил Жупанин.



Напомним, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке.