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СМИ узнали, кто вероятно заменит Абрамовского на посту министра окружающей среды

19 октября 2021, 19:57

СМИ узнали, кто вероятно заменит Абрамовского на посту министра окружающей среды

Председатель подкомитета по вопросам газовой отрасли комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин («Слуга народа») может возглавить Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

«Андрей Жупанин может стать министром экологии», — сообщил собеседник агентства.

Сам Жупанин на вопрос журналистов о том, поступило ли ему уже официальное предложение возглавить профильное министерство, ответил, что нет.

«Официально — нет. Это как бы разговоры среди коллег, что есть воля показать рост среди команды, то, что мы способны вырастить хороших управленцев за то короткое время, которое у нас есть. И можно так сказать, в качестве эксперимента предлагается такую волю реализовать... Это не то, что бы решённый вопрос, но обсуждается, что таким министерством может стать Министерство экологии, куда назначат человека, два года работающего в команде и показывающего результат», — сказал он.

Он подчеркнул, что рассматривает все возможности для карьерного роста в команде президента, но это политическое решение, которое принимается депутатами в зале пленарных заседаний и частично в Офисе президента.

Кроме того, он отметил, что его попросили подготовить видение развития Министерства экологии.

«Есть идеи, одна из которых — это может быть реформа Госгеонадра... Нарабатывается законопроект, чтобы сделать с этого органа независимый орган», — уточнил Жупанин.Председатель подкомитета по вопросам газовой отрасли комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин («Слуга народа») может возглавить Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

«Андрей Жупанин может стать министром экологии», — сообщил собеседник агентства.

Сам Жупанин на вопрос журналистов о том, поступило ли ему уже официальное предложение возглавить профильное министерство, ответил, что нет.

«Официально — нет. Это как бы разговоры среди коллег, что есть воля показать рост среди команды, то, что мы способны вырастить хороших управленцев за то короткое время, которое у нас есть. И можно так сказать, в качестве эксперимента предлагается такую волю реализовать... Это не то, что бы решённый вопрос, но обсуждается, что таким министерством может стать Министерство экологии, куда назначат человека, два года работающего в команде и показывающего результат», — сказал он.

Он подчеркнул, что рассматривает все возможности для карьерного роста в команде президента, но это политическое решение, которое принимается депутатами в зале пленарных заседаний и частично в Офисе президента.

Кроме того, он отметил, что его попросили подготовить видение развития Министерства экологии.

«Есть идеи, одна из которых — это может быть реформа Госгеонадра... Нарабатывается законопроект, чтобы сделать с этого органа независимый орган», — уточнил Жупанин.

Напомним, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке. 

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