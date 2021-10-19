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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 октября

19 октября 2021, 21:33

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 899 случаев коронавируса. За сутки от осложнений умерли 55 жителей области. С начала пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины ковид диагностирован у 115 238 человек. Из них 98 560 человек выздоровели, а 2 907 — умерли. Загруженность мест в ковид-больницах Донецкой области составляет почти 90%.

В отдельных районах Донецкой области за трое суток выявили 1 204 случая коронавируса. Кроме того, 483 человека выздоровели, а 104 — умерли. Всего группировка «ДНР» признает 76 749 заболевших COVID-19: 58 452 пациента выздоровели, а 5 961 — умер.

На подконтрольной властям территории Луганщины подтверждено 611 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли 34 человека. Всего — 41 879 случаев инфицирования, из которых 30 779 пациентов выздоровели, 1342 — умерли.

В отдельных районах Луганской области зарегистрировали еще 44 смерти от коронавируса. О новых заболевших не сообщается. За все время пандемии группировка «ЛНР» подтверждает 16 453 заболевших: 12 056 человек выздоровели, а 1920 — умерли. В больницах на подконтрольной группировке «ЛНР» территории осталось порядка 2 тысяч вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Политика

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия начала войну на Донбассе и «является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ предлагала включить США в Нормандский формат, но против этого высказались европейские партнеры — Германия и Франция.

Венецианская комиссия обнародовала выводы по законопроекту «Об основах государственной политики переходного периода». Заключение содержит как критику, так и поддержку отдельных положений правительственного проекта.

Задержание члена «ЛНР» Андрея Косяка

МИД РФ назвал провокационным задержание члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка украинскими военнослужащими. Там добавили, что ожидают реакции со стороны ОБСЕ.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе отказалась от проведения экстренного заседания подгруппы по безопасности, инициированного группировкой «ЛНР» в связи с задержанием ее участника Андрея Косяка. Причина — «ЛНР» не является официальным участником переговоров (в ТКГ входят Украина, Россия, ОБСЕ). Кроме этого, у задержанного есть паспорт гражданина РФ.

Польша обеспокоена инцидентом по блокированию работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированной Горловке как реакции на арест Косяка правоохранителями. По мнению польского МИД, блокирование работы СММ может осложнить и без того непростые условия труда CММ.

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